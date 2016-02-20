Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я - программист с высшим образованием и опытом работы в Delphi, C#, Java, C++, Pascal, Пролог.С удовольствием возьму на себя выполнение любых учебных работ (рефератов, лабораторных, контрольных, курсовых, дипломных, презентаций, БД, отчетов и т.д.).

Высшее образование по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем", закончила магистратуру в 2013г.

Ответственная в соблюдении сроков и всех предъявленных к работе требований. Не подведу. Все работы оформляю в электронном виде, сопровождаю графиками, таблицами, рисунками и т.д. везде, где это необходимо.

Если хоть раз обратитесь ко мне - станете постоянным клиентом.

Осуществляю проверку на антиплагиат по вашим требованиям.

Мой профиль: все предметы связанные с программированием, разработкой БД, моделированием АИС (Rational Rose), информатика и т.д. Опыт - 5 лет.

Есть реальный опыт программирования, по большей части Java и C#, также есть опыт работы преподавателем по спец. дисциплинам.