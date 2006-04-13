Если Вы не хотите пользоваться услугами дорогих web-дизайнеров/мастеров для создания сайта, предлагаю Вам заказать сайт за умеренную плату. Я разрабатываю, как правило, информационные страницы (сайты). Возможен индивидуальный подход.

Гарантирую соблюдение деловой этики, внимательность, ответственность и аккуратность. Инструменты: Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Image Ready, XP, Word... Возможен поиск необходимой информации для Вашего сайта в сети и немедленное его размещение на одном из бесплатных хостингов в Интернет. Возможна также последующая регистрация сайта в поисковых системах и каталогах («раскрутка»), реклама и техническая поддержка.

Примеры моих web-разработок:

http://www.drevglas.sretenie.ru (сайт);

http://www.pstgu.orthodoxy.ru (рекламная страничка).

Допустимо создание баннеров с анимацией:

http://www.drevglas.sretenie.ru/banners.html.

В случае Вашей заинтересованности, меня устроит удаленная работа со свободным графиком.