Уважаемый заказчик!

Если Вы ищете компетентного и грамотного исполнителя, который будет идеально соблюдать все Ваши пожелания и дедлайны, то Вы пришли по адресу! :)

Я работаю в следующих направлениях:

Копирайтинг: Имею опыт написания регламентов, статей и коммерческих текстов, пишу быстро и грамотно;

Перевод текстов с английского на русский и наоборот: Мой уровень английского С1, перевожу тексты любой сложности вручную в кратчайшие сроки;

SMM: Уже 2 года работаю с такими соцсетями как Facebook, Instagram, вк. Отлично разбираюсь в современных трендах. Знаю всё о продвижении и алгоритмах работы. Выполняю задачи от создания и раскрутки с нуля до администрирования и комьюнити менеджмента уже действующих аккаунтов;

Таргетированная реклама: Проанализирую и сегментирую целевую аудиторию, качественно настрою рекламную кампанию в Facebook, Instagram и вк. Предоставлю аналитику и отчитаюсь за каждую потраченную копейку. Работаю с Business Manager, Ads Manager и MyTarget. Проконсультирую по всем вопросам.

Для меня работа - это в первую очередь хобби, поэтому к каждому заказу я подхожу творчески и максимально серьёзно.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество:)