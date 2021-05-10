DionysMarkov

Делаю промо ролики для организаторов концертов.
Примеры по ссылке на гугл диске.
https://drive.google.com/drive/folders/1cAE45c9IN3DyBJIyy4tsLEKZPvz3Eock?usp=sharing
Продвинутый уровень владения Adobe Premiere выше среднего !
Организация проектов (DataManagment),
владение ярлыками, маркерами, горячие клавиши,
работа с тяжёлыми файлами через прокси.
Понимание характера видео.
Способность найти среди многочасового материала,
важные моменты и скомпоновать в заданное время.
Сведение к единой частоте кадров, разрешений,
цветокора, ресайз. и т.д.
Работа с титрами и крутыми переходами.
Монтаж по правилу Соколова.
Экспорт через Adobe Media Encoder во всевозможные форматы.
Параллельная работа в Adobe After Effects, средний уровень.
Создание композиций, работа со слоями, масками, ротобраш.
Знание плагинов и пресетов.
Стабилизация видео. 3D трекинг.
Начальные навыки в Element 3D.
Добавление VFX эффектов, инфографики.
Анимация текста.
Редактирование готовых проектов.