DionysMarkov

Видеомонтаж

Делаю промо ролики для организаторов концертов.

Примеры по ссылке на гугл диске.

https://drive.google.com/drive/folders/1cAE45c9IN3DyBJIyy4tsLEKZPvz3Eock?usp=sharing

Продвинутый уровень владения Adobe Premiere выше среднего !

Организация проектов (DataManagment),

владение ярлыками, маркерами, горячие клавиши,

работа с тяжёлыми файлами через прокси.

Понимание характера видео.

Способность найти среди многочасового материала,

важные моменты и скомпоновать в заданное время.

Сведение к единой частоте кадров, разрешений,

цветокора, ресайз. и т.д.

Работа с титрами и крутыми переходами.

Монтаж по правилу Соколова.

Экспорт через Adobe Media Encoder во всевозможные форматы.

Параллельная работа в Adobe After Effects, средний уровень.

Создание композиций, работа со слоями, масками, ротобраш.

Знание плагинов и пресетов.

Стабилизация видео. 3D трекинг.

Начальные навыки в Element 3D.

Добавление VFX эффектов, инфографики.

Анимация текста.

Редактирование готовых проектов.