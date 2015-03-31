Переводчик английского языка

Высшее лингвистическое образование. Английский язык– высокий уровень владения, китайский - средний уровень

Дополнительное образование:

Техник наладчик ЭВМ и локальных сетей, программист

Опыт работы:

- перевод договоров и соглашений, технических спецификаций и паспортов, отчетов, текстов строительной тематики, рекламных, туристических буклетов

- редактирование переводов, рерайтинг

- выполнение контрольных работ, написание сочинений

- репетиторство

Наиболее предпочтительная тематика текстов: Юридическая, техническая, экономическая

Время, которым я располагаю для переводов: Вечера и выходные

Сколько страниц (1800 зн.) в день я могу переводить: 4-5

Профессиональные навыки:

Компьютер и прикладные программы на отличном уровне. Высокая скорость печати. Умение ориентироваться в критической ситуации, выполнять большой объем работы в краткие сроки, ответственность, умение находить оптимальные решения для решения проблем, превосходное знание английского языка.