видеомонтаж БЕСПЛАТНО?) РЕАЛЬНО!!!
Здравствуйте. Меня зовут Денис. Видеомонтаж мое хобби, но это не отражается на качестве!!! главное вкус, стиль, а так же идея видеоролика, умение донести эту идею для зрителя. Смонтировать видео могу БЕСПЛАТНО, (зависит от объема работы).
С вас материал, и грамотно составленное полное ТЗ чтобы было полноценное понимание ваших желаний!
мои работы yadi.sk/d/vNWUnyLk3UUzxm
Помогу вам в решении вашей задачи с видеомонтажем:
Ролики для соц. сетей
Рекламные ролики или нарезки
Монтаж новостей
Наложение субтитров
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