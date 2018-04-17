Dios161

Денис Dios161

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
видеомонтаж БЕСПЛАТНО?) РЕАЛЬНО!!!

Здравствуйте. Меня зовут Денис. Видеомонтаж мое хобби, но это не отражается на качестве!!! главное вкус, стиль, а так же идея видеоролика, умение донести эту идею для зрителя. Смонтировать видео могу БЕСПЛАТНО, (зависит от объема работы). 

С вас материал, и грамотно составленное полное ТЗ чтобы было полноценное понимание ваших желаний!

мои работы yadi.sk/d/vNWUnyLk3UUzxm

Помогу вам в решении вашей задачи с видеомонтажем:

Ролики для соц. сетей 

Рекламные ролики или нарезки 

Монтаж новостей 

Наложение субтитров 