ДИПЛОМНЫЕ. КУРСОВЫЕ. КОНТРОЛЬНЫЕ. РЕФЕРАТЫ.ОТЧЕТЫ. ЗАДАЧИ. ПЕРЕВОДЫ.

Компания Diplom.md - Лидер в Молдове по предоставлению следующих услуг:

• Помощь в написании индивидуальных контрольных, рефератов, курсовых, дипломных, магистерских работ, эссе, сочинений, презентаций, отчетов по практике по: экономическим, гуманитарным, юридическим, техническим и естественнонаучным дисциплинам.

• Решение задач по: экономике, высшей математике, физике, теормеханике, строймеханике, сопромату, машиностроению, гидравлике, химии, генетике и др.

• Выполнение чертежей по: деревянным, железобетонным, металлическим конструкциям, отоплению, вентиляции, тепловым и газовым сетям, архитектуре и дизайну интерьера от руки и в программах: AutoCAD, SolidWorks, 3D Max, Ilustrator, Coreldrow, ADT, Vra-y, ACDSee Photo Manager, Photoshop и др.

• Изготовление макетов. 3D визуализация. Дизайн интерьера.

• Ответы на государственные экзамены по всем предметам.

Язык написания работ: русский, румынский, английский, французский, немецкий.

• Набор текста. Распечатка. Сканирование.

• Перевод с/на: румынский, русский, английский, итальянский, испанский, португальский, немецкий, французский, украинский, болгарский, польский, греческий, арабский, турецкий, шведский, венгерский, чешский, иврит, литовский, сербский, словацкий, хорватский,голландский, китайский.

Нотариальное заверение официальных документов.

Мы выполняем работы любой сложности, качественно и оперативно!!!

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[email protected]

ICQ 465437270

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