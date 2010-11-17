Компания Diplom.md - Лидер в Молдове по предоставлению следующих услуг:
• Помощь в написании индивидуальных контрольных, рефератов, курсовых, дипломных, магистерских работ, эссе, сочинений, презентаций, отчетов по практике по: экономическим, гуманитарным, юридическим, техническим и естественнонаучным дисциплинам.
• Решение задач по: экономике, высшей математике, физике, теормеханике, строймеханике, сопромату, машиностроению, гидравлике, химии, генетике и др.
• Выполнение чертежей по: деревянным, железобетонным, металлическим конструкциям, отоплению, вентиляции, тепловым и газовым сетям, архитектуре и дизайну интерьера от руки и в программах: AutoCAD, SolidWorks, 3D Max, Ilustrator, Coreldrow, ADT, Vra-y, ACDSee Photo Manager, Photoshop и др.
• Изготовление макетов. 3D визуализация. Дизайн интерьера.
• Ответы на государственные экзамены по всем предметам.
Язык написания работ: русский, румынский, английский, французский, немецкий.
• Набор текста. Распечатка. Сканирование.
• Перевод с/на: румынский, русский, английский, итальянский, испанский, португальский, немецкий, французский, украинский, болгарский, польский, греческий, арабский, турецкий, шведский, венгерский, чешский, иврит, литовский, сербский, словацкий, хорватский,голландский, китайский.
Нотариальное заверение официальных документов.
Мы выполняем работы любой сложности, качественно и оперативно!!!
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