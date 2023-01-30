Директолог/SEO/Специалист по контекстной рекламе

Очень приятно, меня зовут Святослав!



Разрабатываю и продвигаю сайты, настраиваю контекстную рекламу.

#SEO #Яндекс.Директ



Сходу объясню, чтобы оставалась как можно меньше вопросов при личном знакомстве.

Я новенький на рынке, НО, не уступаю по знаниям в SEO опытных специалистов.

Преимущество работы со мной:

- неделя рекламы бесплатна;

- возьмусь за любую сложность проекта;

- анализ, корректировка и помощь по ведению вашего сайта;

- работаю за 7.000 руб/мес.

Ответственно подхожу к работе, все делается в срок, так же принимаю и даю обратную связь по всем процессам работы.

Связь со мной:

Telegram: https://t.me/SvyatOl

WhatsApp: https://wa.me/+79506619080