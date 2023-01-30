Директолог/SEO/Специалист по контекстной рекламе
Очень приятно, меня зовут Святослав!
Разрабатываю и продвигаю сайты, настраиваю контекстную рекламу.
#SEO #Яндекс.Директ
Сходу объясню, чтобы оставалась как можно меньше вопросов при личном знакомстве.
Я новенький на рынке, НО, не уступаю по знаниям в SEO опытных специалистов.
Преимущество работы со мной:
- неделя рекламы бесплатна;
- возьмусь за любую сложность проекта;
- анализ, корректировка и помощь по ведению вашего сайта;
- работаю за 7.000 руб/мес.
Ответственно подхожу к работе, все делается в срок, так же принимаю и даю обратную связь по всем процессам работы.
Связь со мной:
Telegram: https://t.me/SvyatOl
WhatsApp: https://wa.me/+79506619080
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