Directol2021

Настройка и ведение рекламы в Яндекс и Google

Профессиональные навыки: 1. Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads. 1.1 Анализ целевой аудитории. 1.2 Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были). 1.3 Анализ конкурентов. 1.4 Анализ спроса и сезонности. 1.5 Анализ посадочных страниц сайта 2. Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ. 2.1 Сбор финансовых показателей 2.2 Декомпозиция бюджета 3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads. 3.1 Подготовка карты слов. Подбор масок. 3.2 Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики. 4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads. 4.1 Копирайтинг. 4.2 Дизайн. 5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ и Google

Ads. 5.1 Технический анализ. 5.2 Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics. 6. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads. 6.1 Загрузка, настройка и запуск кампании. 6.2 Прохождение модерации. 6.3 Запуск. 7. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads. 7.1 Проведение анализа планируемых и фактических показателей. 7.2 Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации. Дополнительные сведения: • Уверенный пользователь ПК: MS Office. • Знания работы с KeyCollector. • Продвинутый пользователь Directcommander. • Навыки настройки Гиперлокального таргетинга. • Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс Метрика и Google Analytics. • Знания по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager. • Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ. • Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads). • Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ. • Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ и Google Ads. Увлечения: Бег, спорт общего развития, рыбалка, путешествия, техника, строительство. Личные качества: Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность,

ответственность.