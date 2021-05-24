Контекстная реклама для бизнеса

Меня зовут Марина, я профессионально занимаюсь созданием рекламы в РСЯ, поиске Яндекс, Google Ads, KMC, владею Wordpress, Elementor. Вы хотите, чтоб ваша реклама была эффективна и принесла в разы больше прибыли и не сливала ваши деньги?

Мои услуги: 1) Анализ конкурентов и помощь в доработке сайта.

2) Разработка семантического ядра.

3) Подготовка рекламных материалов.

4) Настройка и запуск рекламной кампании.

5) Ведение, оптимизация и масштабирование рекламы.

Если Вы заинтересованы в моем предложении, свяжитесь сейчас!