Directrsi

Марина Directrsi

 
40 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контекстная реклама для бизнеса

Меня зовут Марина, я профессионально занимаюсь созданием рекламы в РСЯ, поиске Яндекс, Google Ads, KMC, владею Wordpress, Elementor. Вы хотите, чтоб ваша реклама была эффективна и принесла в разы больше прибыли и не сливала ваши деньги?

Мои услуги:  1) Анализ конкурентов и помощь в доработке сайта. 

2) Разработка семантического ядра. 

3) Подготовка рекламных материалов. 

4) Настройка и запуск рекламной кампании. 

5) Ведение, оптимизация и масштабирование рекламы.

Если Вы заинтересованы в моем предложении, свяжитесь сейчас! 

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