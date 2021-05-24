Контекстная реклама для бизнеса
Меня зовут Марина, я профессионально занимаюсь созданием рекламы в РСЯ, поиске Яндекс, Google Ads, KMC, владею Wordpress, Elementor. Вы хотите, чтоб ваша реклама была эффективна и принесла в разы больше прибыли и не сливала ваши деньги?
Мои услуги: 1) Анализ конкурентов и помощь в доработке сайта.
2) Разработка семантического ядра.
3) Подготовка рекламных материалов.
4) Настройка и запуск рекламной кампании.
5) Ведение, оптимизация и масштабирование рекламы.
Если Вы заинтересованы в моем предложении, свяжитесь сейчас!
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