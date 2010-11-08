Профессиональные навыки:

- СУБД: MS SQL 2000/2005/2008. Установка, настройка, администрирование.

- Языки программирования: C# (опыт более трех лет), T-SQL (опыт более пяти лет).

- Опыт разработки на платформе .NET, работа в среде Microsoft Visual Studio 2005/2008.

- Проектирование БД.

- Создание асинхронных многопоточных приложений.

- Навыки разработки тех. заданий, тех. требований, пользовательской документации.

- Разработка WCF-сервисов.

- Есть опыт разработки Web-приложений (ASP.NET, MVC).