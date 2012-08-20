Сайт http://changerate.ru/ Почему то в результатах поиска нет данных по любому направлению обмена хотя в инфе пишет сколько найдено. Пример http://changerate.ru/WMZ-to-YAMRUB.html Необходимо разобраться и починить.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо составить описание скрипта PHP какая функция за что отвечает и что откуда берётся, подробно в виде комментариев после функции. Для файла cron_kurs связанные файлы в архиве.Завершен7 лет назад
Перестали отображаться названия заведений на сайте http://vsaune74.ru/ Необходимо разобраться в чём причина и исправить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужен человек с опытом для доработки сайта на PHP. В дальнейшем будут много изменений и добавлений, поэтому работа не на один раз. Для начала нужен генератор sitemap.xml и настройка перехода по кириллическим ссылкам. Сайт vsaune66.ru ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Настроить корректный переход на кириллические URL с сайта. К примеру с этой страницы http://vsaune66.ru/sauna/10292/ по этой ссылке http://www.floomby.ru/s2/8UFSpbВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо восстановить сайт из бэкапа на новом хостинге. Настроить cron и подключить базу данных.Завершен9 лет назад
- $100
Перенести сайт cvivoz.ru на наш хостинг в связи с просрочкой домена (домен перекупили и выложили скачанную версию сайта), соответственно доступа к нынешнему хостингу нет . С соответствующими правками и восстановлением анимации на главной.Завершен11 лет назад