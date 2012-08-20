Disabl

Денис Disabl

 
39 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dystar
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Восстановить работоспособность
Благодарю за работу, рекомендую Дениса к сотрудничеству!
Быстро и качественно! Человек знает своё дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
lokin_roman
Роман 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Описание скрипта PHP
Отличный заказчик. Точное ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую.
Оперативно и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
skateh
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
$20
10 баллов
9 лет назад
Восстановление сайта из бэкапа
Отличный Заказчик! чёткое задание и чёткая оплата! Рекомендую!
Было приятно поработать с Евгением. Всё было сделано очень быстро и в соответствии с заданием.
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Перенос и исправление сайта
Спасибо за отличный заказ, Денис! Все прошло замечательно и порадовала щедрая оплата почти в два раза больше заявленной. Рекомендую всем мой жирный +
Большое спасибо Максиму за оперативно и качественно выполненную работу. Настоящий профессионал в своем деле! С удовольствием обращусь еще и все рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству.
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