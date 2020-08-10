https://dishas.getcourse.ru/https://vk.com/znamerskaya

Cоздам статичный банеер для рекламы в Instagram.Cделаю несложный дизайн визитки .Возьму на себя переписку с вашими клиентами в Instagram,Vk.Telegram.Оформлю презентации в PDF,Power Point.Переведу видео в текст /ауди и оформлю в лбой удобный гугл документ. Настроить e-mail рассылку - Организовать и модерировать вебинар - Публиковать видео для ютуба, которые будут на первых местах в Гугле - Сделать рассылку в ВК с помощью Senler - Покупать рекламу у блоггеров в Инстаграме - Налаживать работу онлайн-школы черерез Геткурс и Антитренинги - Делать вебинары в Бизони много чего еще

.