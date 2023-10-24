Дизайн и архитектура

Доброе время суток, мы дизайнеры интерьеров и архитекторы. Опыт работы более 8 лет. Умеем быстро и качественно работать а главное со вкусом. Работали над проектами для частных клиентов, ресторанов и офисных помещений. Профильное образование по специальности архитектура . Разрабатываем рабочие чертежи для строителей и делаем визуализации. Можем спроектировать от частного дома до маленькой минималистичной квартиры. Примеры работ https://www.behance.net/rustemzhanyssov