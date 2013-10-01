Disignirina

Ирина Гаврилова Disignirina

 
36 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Здравствуйте заказчики! Меня зовут Ирина, я полиграфический дизайнер!

Предлагаю следующие услуги дизайна:

- полиграфическая продукция (визитки, листовки, каталоги, журналы, макеты);

- верстка;

- логотипы;

- фирменный стиль;

- наружняя реклама;

- обработка фотографий.

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