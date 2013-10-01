Ирина Гаврилова DisignirinaDisignirina
36 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Здравствуйте заказчики! Меня зовут Ирина, я полиграфический дизайнер!
Предлагаю следующие услуги дизайна:
- полиграфическая продукция (визитки, листовки, каталоги, журналы, макеты);
- верстка;
- логотипы;
- фирменный стиль;
- наружняя реклама;
- обработка фотографий.
Портфолио
- Логотип для фирмы SolarMax182 просмотра
- Логотип для фирмы Apex284 просмотра
- Логотип для фирмы AquaViva311 просмотров
- Макет в журнал для фирмы Интерстиль171 просмотр
- Листовка для фирмы Basstion Group174 просмотра
- Листовка для фирмы Daewoo Gasboiler вариант 2010 г116 просмотров
- Листовка для фирмы BestWay171 просмотр
- Листовка для фирмы Daewoo Gasboiler157 просмотров
- Листовка для фирмы Faraday162 просмотра
- Листовка для фирмы Atlantic Pools150 просмотров
- Листовка для фирмы Chanson134 просмотра
- Листовка для фирмы Solarmax157 просмотров