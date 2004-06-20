Представляю услуги Граф. дизайнера

Дизайн – первое, что видит ваш клиент.

Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя.

Приветствую!

Меня зовут Валерий, мне 18 года и я из Йошкар-Олы! Хочу сразу сказать, я против войны и ничего не имею против Украинцев.

Сделаю классный дизайн обложки треков или любую другую типографику!

Полиграфия, баннеры и многое другое - я вам гарантирую 100% качества.

Есть вопросы? Давайте обсудим!

Телеграм - я готов к разговорам.

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 20:00 (по МСК).

(но если вам работа нужна прям срочно - то для вас я буду работать и ночью)

Telegram - @dislane_bot