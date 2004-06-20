Представляю услуги Граф. дизайнера
Дизайн – первое, что видит ваш клиент.
Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя.
Приветствую!
Меня зовут Валерий, мне 18 года и я из Йошкар-Олы! Хочу сразу сказать, я против войны и ничего не имею против Украинцев.
Сделаю классный дизайн обложки треков или любую другую типографику!
Полиграфия, баннеры и многое другое - я вам гарантирую 100% качества.
Есть вопросы? Давайте обсудим!
Телеграм - я готов к разговорам.
Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 20:00 (по МСК).
(но если вам работа нужна прям срочно - то для вас я буду работать и ночью)
Telegram - @dislane_bot
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание визиток1 просмотр
- Дизайн обложки для трека1 просмотр