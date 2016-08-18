Disolt

Илья Disolt

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Успешные сайты для деловых людей!

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве! Беру проекты на ежемесячную поддержку, доработку.

 Разработка сайтов «под ключ»

 Дизайн сайтов, логотипы, баннеры, шапки

✂ Вёрстка (адаптивность, HTML5, CSS3, JS, JQuery, AJAX, DIV, кроссбраузерность, seo-friendly)

 Веб-программирование (написание/доработка модулей, скрипты, плагины)

 Юзабилити, повышение конверсии

🚀 Продвижение сайтов

✅ Работа на результат!

HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 5 дней
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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от $120
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
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