Успешные сайты для деловых людей!
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве! Беру проекты на ежемесячную поддержку, доработку.
Разработка сайтов «под ключ»
Дизайн сайтов, логотипы, баннеры, шапки
✂ Вёрстка (адаптивность, HTML5, CSS3, JS, JQuery, AJAX, DIV, кроссбраузерность, seo-friendly)
Веб-программирование (написание/доработка модулей, скрипты, плагины)
Юзабилити, повышение конверсии
🚀 Продвижение сайтов
✅ Работа на результат!
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $120
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга