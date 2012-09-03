Начинающий веб-программист
Языки: JavaScript, C++, PHP
Технологии: HTML, jQuery, CSS, SQL, AJAX.
CMS: Joomla! 2.5
Всё в порядке убывания моих знаний.
Ввиду моих небольшого стажа и знаний берусь за работу бесплатно, если смогу её выполнить (накапливаю опыт). Сроки оговариваются индивидуально.
- Могу выполнять работу как на своём хостинге, так и на Вашем.
- Быстрее всего отвечаю в скайпе. При добавлении пишите, что вы с этого сайта.
- Из иностранных языков знаю английский и совсем немножко японский.
- Иногда работаю ночью и в выходные.
Мои работы:
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