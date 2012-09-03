Начинающий веб-программист

Языки: JavaScript, C++, PHP

Технологии: HTML, jQuery, CSS, SQL, AJAX.

CMS: Joomla! 2.5

Всё в порядке убывания моих знаний.

Ввиду моих небольшого стажа и знаний берусь за работу бесплатно, если смогу её выполнить (накапливаю опыт). Сроки оговариваются индивидуально.

- Могу выполнять работу как на своём хостинге, так и на Вашем.

- Быстрее всего отвечаю в скайпе. При добавлении пишите, что вы с этого сайта.

- Из иностранных языков знаю английский и совсем немножко японский.

- Иногда работаю ночью и в выходные.

Мои работы:

savemobs.ru

Песочница: