Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, Flexbox, CSS3, HTML5, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!



Связь:





Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи



Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина



Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.





Связь: