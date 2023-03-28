Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, Flexbox, CSS3, HTML5, jQuery.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Divavio615
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Divavio615