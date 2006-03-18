Divine_feminine

Мені 16 і це може вас налякати, але дозвольте спростувати ваші сумніви. В свої молоді роки я чудово володію українською, англійською та німецькою. За моєю спиною достатньо досвіду спілкування з іноземцями, а також перекладу текстів з вище перерахованих мов. Оскільки зараз у мене канікули, то маю більше вільного часу, тому хотіла б провести його з користю. Буду рада співпраці, а також вдячна за те, що присвятили частинку Вашого часу, аби це прочитати. Всім гарного дня!