Привет! Меня зовут Диана, я дизайнер инфографики.
Создам красивый и продающий дизайн карточки для товара маркетплейсов: Wildberries и OZON.
❗ПРАЙС❗
🔸1-10 карточек -350₽/шт
🔸От 20 карточек -300₽/шт
❗Правки до 5 раз бесплатно
🔴 ПРЕДОПЛАТА 50-70% 🔴
( Только после предоплаты начинаю выполнять работу)
В работу входит:
◽️Разработка продающей инфографики ( удаление фона, подбор доп. Элементов дизайна)
◽️Красивый дизайн в одном стили ( минимализм, яркий, однотонный)
◽️Индивидуальный подход к каждому клиенту
ДЛЯ ЗАКАЗА @divine_diana
Я против войны в Украине!
Портфолио
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