Привет! Меня зовут Диана, я дизайнер инфографики.

Создам красивый и продающий дизайн карточки для товара маркетплейсов: Wildberries и OZON.



❗ПРАЙС❗

🔸1-10 карточек -350₽/шт

🔸От 20 карточек -300₽/шт

❗Правки до 5 раз бесплатно



🔴 ПРЕДОПЛАТА 50-70% 🔴

( Только после предоплаты начинаю выполнять работу)

В работу входит:

◽️Разработка продающей инфографики ( удаление фона, подбор доп. Элементов дизайна)

◽️Красивый дизайн в одном стили ( минимализм, яркий, однотонный)

◽️Индивидуальный подход к каждому клиенту



ДЛЯ ЗАКАЗА @divine_diana