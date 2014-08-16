Web - программист

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Навыки:

- отличные знания html4-5,css2-3 (LESS), js (jq), xml, json, ajax (разбираюсь).

- php + MySQL

- работал с 1С Битрикс, Drupal, Joomla,Wordpress

- знания PhotoShop

работа с редакторами: SUBLIME TEXT 2 (EMMET - аля зенкодинг), Brackets

имею опыт работы (на себя) в разработке сайтов

легко обучаем,хорошо разбираюсь в чужом кодом,трудолюбив, пунктуален, без вредных привычек,ответственен,"кайфую" от работы с кодом.

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