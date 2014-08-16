Web - программист
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Навыки:
- отличные знания html4-5,css2-3 (LESS), js (jq), xml, json, ajax (разбираюсь).
- php + MySQL
- работал с 1С Битрикс, Drupal, Joomla,Wordpress
- знания PhotoShop
работа с редакторами: SUBLIME TEXT 2 (EMMET - аля зенкодинг), Brackets
имею опыт работы (на себя) в разработке сайтов
легко обучаем,хорошо разбираюсь в чужом кодом,трудолюбив, пунктуален, без вредных привычек,ответственен,"кайфую" от работы с кодом.
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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