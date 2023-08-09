Я хорошо владею фотошопом. Делаю превью для видео, шапки для каналов YouTube, обложки для групп ВК и баннеры для сайтов. Также умею ретушировать, делать цветокоррекцию, делать замену лица, заменять цвет на другой, удалять и добавлять объекты на фото, также могу поменять фон, удалить и добавить водяной знак и еще много чего.

Также я умею редактировать видео. Монтаж видео, вставка музыки, эффекты, титры, цветокоррекция, слоу-мо видео (эффект замедленного движения), также вставка водяных знаков на видео, вставка движущейся картинки и т.п