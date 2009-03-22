E-mail: [email protected]
------------------Образование----------------------
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Ф.-т «Компьютерных наук» Специальность – «Издательско-полиграфическое дело»
--------------------Интересы-----------------------
Фотография, полиграфия
--------------------Работа-----------------------
НИИ Лазерных технологий (prepress)
----------------Предлагаемые услуги--------------------
Полиграфия: все, что будет печататься офсетным/цифровым способом: буклеты, визитки, флаеры, листовки, плакаты, грамоты, календари.
Допечатная подготовка (prepress)
Web-дизайн
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Я сделаю это красиво, учтя все ваши пожелания :)
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Андрей - хороший, грамотный и порядочный заказчик! Четко поставленные требования, конструктивные замечания, своевременная оплата и приятное общение. С удовольствием выполню последующие заказы! РЕКОМЕНДУЮ!
$15
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполнила работу. Быстро и профессионально! Рекомендую!
Ответный отзыв
Самые приятные впечатления от сотрудничества! Задание было изложено четко и ясно. Александр - добросовестный заказчик и отличный в общении человек! Оплата - в полном объеме и вовремя. С удовольствием приму участие в следующих проектах. Спасибо, Вам, Александр!
$4
10 баллов
15 лет назад
Как всегда все выполнено быстро и очень качественно! Елена - настоящий профессионал. Всем рекомендую с ней работать - не разочаруетесь.
Ответный отзыв
Очень оперативное сотрудничество! Искренне рада тому, что довелось сотрудничать с Олегом. Четко поставленная задача, моментальная оплата. Впечатления от работы только положительные. Всем рекомендую!!!! :)
$5
10 баллов
15 лет назад
Всё сделано на высшем уровне-очень понравилось, буду обязательно обращаться в будущем. спасибо!
Ответный отзыв
Виктория - замечательный, надежный и очень положительный заказчик. 100% доверия! Ясная постановка задачи, моментальная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
$3
10 баллов
15 лет назад
И снова работа выполнена на высшем уровне! Обязательно продолжим сотрудничество с Еленой :)
Ответный отзыв
Обожаю этого заказчика!!! Готова к дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!!
Обработка фотографий
6 отзывов
от $15
#84
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#301
Презентации
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#844
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
#946
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1432
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4558