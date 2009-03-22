Dizajnersha

Елена Шеремет Dizajnersha

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
E-mail: [email protected]

------------------Образование----------------------

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Ф.-т «Компьютерных наук» Специальность – «Издательско-полиграфическое дело»

--------------------Интересы-----------------------

Фотография, полиграфия

--------------------Работа-----------------------

НИИ Лазерных технологий (prepress)

----------------Предлагаемые услуги--------------------

Полиграфия: все, что будет печататься офсетным/цифровым способом: буклеты, визитки, флаеры, листовки, плакаты, грамоты, календари.

Допечатная подготовка (prepress)

Web-дизайн

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Я сделаю это красиво, учтя все ваши пожелания :)

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Отзывы заказчиков
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Обработать изображение
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Андрей - хороший, грамотный и порядочный заказчик! Четко поставленные требования, конструктивные замечания, своевременная оплата и приятное общение. С удовольствием выполню последующие заказы! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
stryker
Илья 
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Нужна шапка для форума
Отлично выполнила работу. Быстро и профессионально! Рекомендую!
Самые приятные впечатления от сотрудничества! Задание было изложено четко и ясно. Александр - добросовестный заказчик и отличный в общении человек! Оплата - в полном объеме и вовремя. С удовольствием приму участие в следующих проектах. Спасибо, Вам, Александр!
Ответный отзыв
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Шеремет Елены (Dizajnersha)
Как всегда все выполнено быстро и очень качественно! Елена - настоящий профессионал. Всем рекомендую с ней работать - не разочаруетесь.
Очень оперативное сотрудничество! Искренне рада тому, что довелось сотрудничать с Олегом. Четко поставленная задача, моментальная оплата. Впечатления от работы только положительные. Всем рекомендую!!!! :)
Ответный отзыв
elchat
40 летПольша
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Обработка свадебных фотографий
Всё сделано на высшем уровне-очень понравилось, буду обязательно обращаться в будущем. спасибо!
Виктория - замечательный, надежный и очень положительный заказчик. 100% доверия! Ясная постановка задачи, моментальная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Шеремет Елены (Dizajnersha)
И снова работа выполнена на высшем уровне! Обязательно продолжим сотрудничество с Еленой :)
Обожаю этого заказчика!!! Готова к дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
6 отзывов
от $15
#84
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#301
Презентации
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#844
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
#946
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1432
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4558
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