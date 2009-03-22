Самые приятные впечатления от сотрудничества! Задание было изложено четко и ясно. Александр - добросовестный заказчик и отличный в общении человек! Оплата - в полном объеме и вовремя. С удовольствием приму участие в следующих проектах. Спасибо, Вам, Александр!