Кроссбраузерная верстка сайтов
===[ЗНАНИЯ]===
Технологий:
• HTML4.1/5, CSS2.1/3;
• JavaScript, jQuery (базовые знания);
• PHP, MySQL(поверхностные).
Программ:
• Adobe Photoshop;
• Illustrator;
• CorelDraw.
===[HTML-ВЕРСТКА]===
Кроссбраузерная верстка, комментирование разметки, оптимизация изображений.
Придерживаюсь определенного стиля оформления разметки.
===[ИНТЕГРАЦИЯ C CMS]===
Есть небольшой опыт интеграции макетов с CMS: Joomla, MODx Evolution.
===[ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА]===
Ответственен: не пропадаю неожиданно из сети, не откладываю работу на потом, соблюдаю сроки.
Постоянно развиваюсь и улучшаю навыки.
Примеры моих работ с кратким описанием можно посмотреть тут: http://dizcreat.com
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сверстанный макет в качестве тренировки118 просмотров
- Сверстанный макет в качестве тренировки121 просмотр
- Сверстанный макет в качестве тренировки112 просмотров
- Сверстанный макет в качестве тренировки125 просмотров