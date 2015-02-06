Кроссбраузерная верстка сайтов

===[ЗНАНИЯ]===

Технологий:

• HTML4.1/5, CSS2.1/3;

• JavaScript, jQuery (базовые знания);

• PHP, MySQL(поверхностные).

Программ:

• Adobe Photoshop;

• Illustrator;

• CorelDraw.

===[HTML-ВЕРСТКА]===

Кроссбраузерная верстка, комментирование разметки, оптимизация изображений.

Придерживаюсь определенного стиля оформления разметки.

===[ИНТЕГРАЦИЯ C CMS]===

Есть небольшой опыт интеграции макетов с CMS: Joomla, MODx Evolution.

===[ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА]===

Ответственен: не пропадаю неожиданно из сети, не откладываю работу на потом, соблюдаю сроки.

Постоянно развиваюсь и улучшаю навыки.

Примеры моих работ с кратким описанием можно посмотреть тут: http://dizcreat.com