Верстка, сайты под ключ, CMS Bitrix и Joomla

Я веб-разработчик с опытом работы в верстке сайтов по макетам, настройке и насадке сайтов на CMS Joomla и 1C Bitrix. Мой основной фокус — это фронтенд-разработка (JS, JQuery, HTML, CSS, Bootstrap), однако часто занимаюсь и бэкенд-задачами (PHP, SQL). Имею опыт перевода сайтов с одной CMS на другую, включая перенос с WordPress на Joomla и с Joomla на Bitrix, а также переверстку и удаление шаблонов с сохранением функционала на 1C Bitrix.



В настоящее время свершенствую знания по CMS Bitrix и WordPress, занимаюсь тестовыми проектами и доработкой сайтов на фрилансе.



Считаю себя ответственным специалистом, так как всегда внимательно подхожу к техническим заданиям, уделяю внимание деталям и предлагаю решения в случае появления нестандартных задач. Кроме того, готов нести ответственность за возможные ошибки и оперативно их исправлять, чтобы обеспечить качество и работоспособность проекта.



Четко соблюдаю установленные сроки и задачи, всегда держу заказчика в курсе процесса, а также оперативно реагирую на возникающие вопросы и пожелания, чтобы завершить проекты вовремя и с соблюдением всех требований.