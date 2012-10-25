DizzeeR

Александр DizzeeR

 
29 летРоссия/Иваново
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Услуги SEO специалиста. Оптимизация/Продвижение/Опыт

Здравствуйте. Готов предложить вам услуги специалиста в области SEO. Я и моя команда профессионально выполняет следующий список работ :

- Анализ сайта и отдельных страниц

- Составление плана продвижения

- Аудит

- SEO оптимизация ( внешняя и внутренняя )

- Составление семантического ядра

- Подбор запросов для продвижения

- Продвижение в поисковых системах

Мы работаем с любыми сайтами и с любыми суммами и готовы всегда пойти вам навстречу. Все подробности при связи со мной ! Спасибо .

Семантическое ядро
Отзывы заказчиков
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
11 лет назад
Различные технические доработки для Joomla
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