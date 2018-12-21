—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Http://www.osmu.odessa.ua/ua/130 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Диана отлично справилась с заданием. Всё было выполнено согласно ТЗ, кроме того Диана проявляла инициативу, вносила предложения по делу. По общению тоже 10/10, приятная и доброжелательная в переписке. Спасибо, продолжим работу дальше)
Ответный отзыв
Очень и очень приятный заказчик. Никаких проблем. Всё четко и понятно даже для начинающего.