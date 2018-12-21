DizzyFizz

Диана Малахова DizzyFizz

 
30 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Опубликовать 10 статей, WordPress
Диана отлично справилась с заданием. Всё было выполнено согласно ТЗ, кроме того Диана проявляла инициативу, вносила предложения по делу. По общению тоже 10/10, приятная и доброжелательная в переписке. Спасибо, продолжим работу дальше)
Очень и очень приятный заказчик. Никаких проблем. Всё четко и понятно даже для начинающего.
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