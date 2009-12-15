DjCroc

Сергей DjCroc

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
DJCroc

Отзывы фрилансеров

anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
$25
10 баллов
15 лет назад
Перенести информацию с одного на другой двиг
Drupal
Спасибо Сергею за не самый простой и тем интересный проект :) Было приятно работать. Не возникало никаких проблем со связью и пониманием, оплата сразу же после завершения работы!
Качественная работа. Ответственно! за указанные сроки все сделано. даже больше. спс
Ответный отзыв
PanamOS
Никита 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)
$5
10 баллов
15 лет назад
Нужна помощь в нахождение вирусов
DLE
Замечательный заказчик. Оперативно оплатил работу и все время был на связи.
Спасибо за помощь, нашел проблемы за секунды. Готов работать дальше
Ответный отзыв
SeFuL
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
15 лет назад
Задание для специалиста по Drupal
CSSDrupal
Отличный работодатель! Оплата на 100%!
Спасибо большое! Выполнил качественно! Готов работать дальше!
Ответный отзыв
mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Нужна помощь в нахождение вирусов
DLE
Постоянно на связи, своевременная оплата. Будем сотрудничать дальше.
Спасибо за работу! Приятный в общение, знает свое дело! Готов дальше идти на сотрудничество!
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