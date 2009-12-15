1.Нужна помощь в выборе движка для сайта главным критерием чтоб он был бесплатным. 2.Помочь настроить сайт. 3.Помочь подогнать шаблон который изображен в прикрепленном файле! Особо чего то создавать не нужно ...
- $50Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший специалист по Drupal. У меня 2 проблемы.. 1.Сломалась Фотогалерея..не могу найти проблему( 2.Пропадают загруженные файлы у страницПрочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
У меня проблемы с сайтом, очень мучаюсь. При редактирование новостей (в ожидание проверки) они удаляются или опубликоваться больше минуты даже до 2 доходило, я не могу так долго ждать( Двиг переустанавливал, и хост смотрел сайт, ...Прочее2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $7
Помощь установки Фотогалереи (drupal) Цель: помочь установить и настроить фотогалерею на движке Drupal. На одном из сайтом понравилась фотогалерея и вот возможно ли поставить на друпал http://www.ivanovo.ac.ru/ru/about-ivsu/galleryПрочее1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день! Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте. Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь Постоянно после удаления появл. этот скриптЗавершен15 лет назад
- $15
Нужно перенести всю информацию и разделы с одного на другой движок(drupal) с http://igasu.ru/ на http://igasu.ru/drupal6/ Если есть у кого желание то отпишитесь. Страниц не очень много.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Решил отkрыть новый сайт, но столкнулся с проблемами шаба, нужна помощь не много исправить… Нужен спец. ICQ:2428100Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте. Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощьЗавершен15 лет назад
- $10
Нужен специалист по движку Drupal. Такое задание есть уже готовый шаблон но нужно сделать не большие изменения, в шапке и стразу одну..(все это уже готово тока поставить) нужны знания css т.к я тока начал ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен постоянный человек для совместной работы на сайте..сайт не давно хакнули но как решил проблему было уже поздно посещаемость упала от 10000 до 4000. ICQ:2428100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте. Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь Вот скрин от пользователяЗавершен16 лет назад
- $10
Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org. Оплата ТОЛЬКО по факту наличия сайта в каталоге. Ваши заявки без цены рассмотрены не будут. Цену выше 10 долларов можете даже не предлагать. Те, кто не ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Занялся разработкой сайта для универа, много не могу разобрать… нужна помощь. До настройки дизайна блоков итд.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад