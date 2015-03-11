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Вы наверняка искали, где можно заказать логотип или разработку фирменного стиля? А может вашей продукции нужна новая оригинальная упаковка? Вы попали по адресу!

Я занимаюсь практически любыми видами дизайнерских работ. Более 10 лет опыта работы в различных студиях дизайна и сферах графического искусства. С недавних пор работаю на удаленной основе, делаю свое дело качественно, стильно, быстро и специально для вас.

Работаю исключительно в Corel Draw.

Примеры работ в портфолио на сайте.

И еще больше на моей страничке ВК: https://vk.com/djlindaive

Обращайтесь! :)