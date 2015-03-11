дизайн, логотип, фирменный, стиль, качественно, быстро, графика, полиграфия
Вы наверняка искали, где можно заказать логотип или разработку фирменного стиля? А может вашей продукции нужна новая оригинальная упаковка? Вы попали по адресу!
Я занимаюсь практически любыми видами дизайнерских работ. Более 10 лет опыта работы в различных студиях дизайна и сферах графического искусства. С недавних пор работаю на удаленной основе, делаю свое дело качественно, стильно, быстро и специально для вас.
Работаю исключительно в Corel Draw.
Примеры работ в портфолио на сайте.
И еще больше на моей страничке ВК: https://vk.com/djlindaive
Обращайтесь! :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Брендбук (2 часть)226 просмотров
- Брендбук (1 часть)227 просмотров
- Ассоциация продавцов живых новогодних ёлок173 просмотра
- Креативный парикмахер Юлия Несслер202 просмотра
- IT Park118 просмотров
- MS Studio107 просмотров
- Булочно-кондитерский комбинат188 просмотров
- ЕР МАК100 просмотров
- Упаковка молока244 просмотра