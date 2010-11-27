DjNevskiy_

Молодой человек, учащийся на прогромиста ищет достойную работу. хорошо обуч

Пожелания к будущей работе Должность: Веб-программист

Отрасль:

Зарплата (минимум): 1 500 USD

Опыт работы 3—5 лет

Имею собственные«реализованные Интернет-проекты.

Работал над созданием некоторых сайтов.

На раскрутке сайтов, администратором (кадровое агентство, сеть клиник, период работы с 2006).

Опыт работы с железом/офисным оборудованием.

Установка/настройка/обслуживание ОС windows 2000/XP

(торговая компания, 2004—2006)

PHP, SQL, Photoshop, CorelDraw, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML и др.

Профессиональные навыки ПК — профессиональный уровень.

Образование Основное — высшее

Мифи, инженер-математик.

Дополнительные сведения Профессиональная разработка сайтов любой сложности.

Подключение сайта к системе управления.

Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.