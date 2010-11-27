DjNevskiy_

Пожелания к будущей работе Должность: Веб-программист
Отрасль:
Зарплата (минимум): 1 500 USD
Опыт работы 3—5 лет
Имею собственные«реализованные Интернет-проекты.
Работал над созданием некоторых сайтов.
На раскрутке сайтов, администратором (кадровое агентство, сеть клиник, период работы с 2006).
Опыт работы с железом/офисным оборудованием.
Установка/настройка/обслуживание ОС windows 2000/XP
(торговая компания, 2004—2006)
PHP, SQL, Photoshop, CorelDraw, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML и др.
Профессиональные навыки ПК — профессиональный уровень.
Образование Основное — высшее
Мифи, инженер-математик.
Дополнительные сведения Профессиональная разработка сайтов любой сложности.
Подключение сайта к системе управления.
Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.