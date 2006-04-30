- web-программирование (php/mysql/html/js), разработка безопасных web-проектов для интернета, реализация безопасного IPN механизма для Интернет-магазинов;

- администрирование и настройка linux и windows, проверка и обеспечение безопасности;

- разработка консольных сетевых многопоточных приложений под linux/windows на C;

- разработка GUI приложений под windows на C;

- опыт работы и программирования (VBA) в Word & Excel;

Портфолио:

- http://F-Pay.com – универсальная защищённая система интернет-платежей (похожа на E-Gold, Web-Money, PayPal но более защищённая), позволяет совершать депозит и выводить средства с E-Gold, Webmoney, Ikobo, банки, Contact-sys офисы по всему миру, Western Union, также позволяет отправлять деньги с кошелька на кошелёк внутри системы, имеет очень защищённый интерфейс с поддержкой IPN для интернет-магазинов, имеет функции для удалённого (через https) управления кошельком и средствами одной строкой (проект, на который ушло 1.5 года).

- http://www.pfgame.com – экономическая online-игра на реальные деньги (покупка/продажа/аукцион)

- http://www.kinomodel.ru – разработка web-проекта для киномодельного агентства Little Hollywood (в процессе разработки) (предназначен для размещения данных о себе, фотографий, поиск по параметрам для режиссёров и продюсеров

Дополнительные сведения:

1999 год – 2е место в Волгоградской области по информатики.

Девиз: «нет ничего невозможного – всему можно научиться»

Дополнительные сведения:

Возможна работа, связанная с платёжными системами (технический аналитик, специалист по usability, интерфейсам платёжных систем и банковских продуктов). Рассмотрю предложения покупки проекта f-pay.com или совместного сотрудничества и интеграции с банками, финансовыми организациями и платёжными системами.