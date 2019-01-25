DjaremDesign

Ярема Габе DjaremDesignDjaremDesign
Здравствуйте! Я веб-дизайнер с опытом более 5и лет.
Владею такими инструментами:
Photoshop
Illustrator
After Effects
Premiere Pro
Cinema 4D
Tilda
Могу собрать за 3 дня лендинг на тильде с уникальным дизайном.
Есть опыт в дизайне многостраничных порталов, от сайтов-визиток, до интернет-магазинов.
Оформляю группы в соц. сетях. Быстро, качественно, с учетом всех устройств.
Владею навыками анимации интерфейсов, 3D графики в Cinema 4D и иллюстрировании в Illustrator.
Концептирование, расчет дизайн затрат, работа по КП, это все про меня.
Мой Behance: https://www.behance.net/djarem
Я в Вконтакте: https://vk.com/djarem
Обращайтесь, выполню проект любой сложности.
Если вы из Санкт-Петербурга, готов встретиться для обсуждения проекта лично.
С уважением, Ярема Габе.