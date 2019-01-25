DjaremDesign

Профессиональный дизайн сайтов и оформление групп в соц. сетях.

Здравствуйте! Я веб-дизайнер с опытом более 5и лет.

Владею такими инструментами:

Photoshop

Illustrator

After Effects

Premiere Pro

Cinema 4D

Tilda

Могу собрать за 3 дня лендинг на тильде с уникальным дизайном.

Есть опыт в дизайне многостраничных порталов, от сайтов-визиток, до интернет-магазинов.

Оформляю группы в соц. сетях. Быстро, качественно, с учетом всех устройств.

Владею навыками анимации интерфейсов, 3D графики в Cinema 4D и иллюстрировании в Illustrator.

Концептирование, расчет дизайн затрат, работа по КП, это все про меня.

Мой Behance: https://www.behance.net/djarem

Я в Вконтакте: https://vk.com/djarem

Обращайтесь, выполню проект любой сложности.

Если вы из Санкт-Петербурга, готов встретиться для обсуждения проекта лично.

С уважением, Ярема Габе.