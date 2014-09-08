Резюме
претендента на вакантную должность
На какую должность вы претендуете: удаленный секретарь, копирайтер
Фамилия Шатрова Имя Наталья Отчество Сергеевна
Дата рождения 24.01.73. Место рождения Украина, город Кривой Рог
Образование
Дата поступления и окончания Наименование учебного заведения (полностью), форма обучения Специальность
2003-2009г. Запорожский Национальный Университет Менеджер ВЭД
Дополнительное обучение (курсы и семинары)
Дата начала и окончания Наименование курса, наименование образовательного заведения Полученная квалификация
2003г. Минпромполитики, курсы повышения квалификации Секретарь -референт
2012г. «Интеркласс», курсы английского языка
Наличие квалификационных аттестатов/сертификатов (по аудиту, оценки и т.п.)
Наименование Дата и орган выдачи Срок действия
Сертификат повышения квалификации 2003г. Минпромполитики
Опыт работы
Годы Место работы Занимаемая должность
2000 – 2011 гг. ООО «Трансмаш» Секретарь-референт
Офис-менеджер
Обязанности: прием звонков, регистрация входящей/исходящей документации,
контроль исполнений указаний директора
прием посетителей,
работа с оргтехникой: ПК, сканер, ксерокс, факс
оформление командировочных удостоверений
организация совещаний
прием гостей, бронирование гостиниц,
организация фуршетов, корпоративных праздников, кофе-пауза
Знание иностранных языков: украинский, английский (разговорный, средний уровень)
Семейное положение: не замужем, детей нет
Личные качества: порядочность, целеустремленность, исполнительность, коммуникабельность, инициативность, аккуратность
Электронный адрес: [email protected]
Контактные телефоны: +38 063 385 33 99