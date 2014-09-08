Djasma

Наталья Светлова Djasma

 
50 летУкраина/Кривой Рог
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Резюме

претендента на вакантную должность

На какую должность вы претендуете: удаленный секретарь, копирайтер

Фамилия Шатрова Имя Наталья Отчество Сергеевна

Дата рождения 24.01.73. Место рождения Украина, город Кривой Рог

Образование

Дата поступления и окончания Наименование учебного заведения (полностью), форма обучения Специальность

2003-2009г. Запорожский Национальный Университет Менеджер ВЭД

Дополнительное обучение (курсы и семинары)

Дата начала и окончания Наименование курса, наименование образовательного заведения Полученная квалификация

2003г. Минпромполитики, курсы повышения квалификации Секретарь -референт

2012г. «Интеркласс», курсы английского языка

Наличие квалификационных аттестатов/сертификатов (по аудиту, оценки и т.п.)

Наименование Дата и орган выдачи Срок действия

Сертификат повышения квалификации 2003г. Минпромполитики

Опыт работы

Годы Место работы Занимаемая должность

2000 – 2011 гг. ООО «Трансмаш» Секретарь-референт

Офис-менеджер

Обязанности: прием звонков, регистрация входящей/исходящей документации,

контроль исполнений указаний директора

прием посетителей,

работа с оргтехникой: ПК, сканер, ксерокс, факс

оформление командировочных удостоверений

организация совещаний

прием гостей, бронирование гостиниц,

организация фуршетов, корпоративных праздников, кофе-пауза

Знание иностранных языков: украинский, английский (разговорный, средний уровень)

Семейное положение: не замужем, детей нет

Личные качества: порядочность, целеустремленность, исполнительность, коммуникабельность, инициативность, аккуратность

Электронный адрес: [email protected]

Контактные телефоны: +38 063 385 33 99

Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1919
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3391