Всегда качественное и своевременное выполнение задачи с гарантией! HTML5, JS, Flexbox, CSS3, адаптивность

﻿Моей целью является качественное предоставление услуги клиенту и постоянное развитие в сфере web-разработки.

Обо мне:

Я начинающий web-разработчик, в данный момент учусь и совершенствую свои навыки в компьютерной академии ШАГ.

Что вы получаете, работая со мной:

Качество. Я заинтересован только в качественном и своевременном выполнении задачи заказчика, ведь хорошие отзывы сами себя не оставят))

Я заинтересован только в качественном и своевременном выполнении задачи заказчика, ведь хорошие отзывы сами себя не оставят)) Экономию. Учитывая то, что я только на старте своей карьеры финансовая часть не является актуальным требованием моей работы.

Учитывая то, что я только на старте своей карьеры финансовая часть не является актуальным требованием моей работы. Комфорт. Только быстрый отклик. Учёт пожеланий, исправлений и доработок не структурного характера в кратчайшие возможные сроки.

Только быстрый отклик. Учёт пожеланий, исправлений и доработок не структурного характера в кратчайшие возможные сроки. Ответственность. Готов приступить к работе прямо сейчас. Всегда выполню свою работу до конца. Не беру предоплату. Всегда на связи.

В течении недели после принятия заказчиком работы готов бесплатно и сразу же внести нужные корректировки, которые были не замечены при сдаче.

Контактные данные:

Telegram: djmaximul

Email: [email protected]