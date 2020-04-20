Всегда качественное и своевременное выполнение задачи с гарантией! HTML5, JS, Flexbox, CSS3, адаптивность
Моей целью является качественное предоставление услуги клиенту и постоянное развитие в сфере web-разработки.
Обо мне:
Я начинающий web-разработчик, в данный момент учусь и совершенствую свои навыки в компьютерной академии ШАГ.
Что вы получаете, работая со мной:
- Качество. Я заинтересован только в качественном и своевременном выполнении задачи заказчика, ведь хорошие отзывы сами себя не оставят))
- Экономию. Учитывая то, что я только на старте своей карьеры финансовая часть не является актуальным требованием моей работы.
- Комфорт. Только быстрый отклик. Учёт пожеланий, исправлений и доработок не структурного характера в кратчайшие возможные сроки.
- Ответственность. Готов приступить к работе прямо сейчас. Всегда выполню свою работу до конца. Не беру предоплату. Всегда на связи.
Контактные данные:
Telegram: djmaximul
Email: [email protected]