Разработка сайтов под "ключ"
Основное направление работы: разработка и поддержка сайтов
Используемые технологии
- HTML5/CSS3
- JavaScript - Jquery
- Bootstrap4
- CMS - Wordpress, Joomla, 1-C Битрикс
- Адаптивная, семантическая верстка
- Разработка дизайнов для сайтов, мобильных приложений
- Создание UX/UI интерфейсов
- Аудио работы
- Тестирование сайтов
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Портфолио
- Разработка сайта для компании "ТЕДОКС"100 просмотров
- Разработка сайта для компании "ЭлитСтрой"76 просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$3/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$4/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга