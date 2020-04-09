DjekJob

Евгений DjekJob

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов под "ключ"

Основное направление работы: разработка и поддержка сайтов

﻿Используемые технологии

  • ﻿HTML5/CSS3
  • ﻿JavaScript - Jquery
  • ﻿Bootstrap4
  • ﻿CMS - Wordpress, Joomla, 1-C Битрикс
  • ﻿Адаптивная, семантическая верстка
Второстепенные направления:

  • ﻿Разработка дизайнов для сайтов, мобильных приложений
  • Создание UX/UI интерфейсов
  • Аудио работы
  • Тестирование сайтов
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$3/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$4/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга