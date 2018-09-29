Djeyars1987

Озвучу!

- Было выпущено 6 выпусков сборника рассказов "Не спать" (6 рассказов от 6 известных в отечественной и зарубежной литературе авторов) В результате 6 месяцев (по 1 выпуску в месяц) моей работы было оставлено свыше 100 положительных и всего 20 отрицательных отзывов от слушателей на разных сетевых ресурсах, в том числе тематических порталах посвященных аудиокнигам.

- Первый выпуск сборника рассказов "Не спать" собрал свыше 249 лайков в паблике "Взрывные книги" в социальной сети ВКонтакте (аудитория свыше 579 тысяч человек) и 15 тысяч просмотров за один день публикации (за месяц эта цифра выросла на 50 тысяч просмотров). В общей сложности сборник "Не спать" был распространен по меньшей мере на 30 сетевых площадках (социальных сетях, и тематических сайтах).

- Сотрудничаю с компанией "Литрес" (подписан официальный договор) в рамках проекта "Чтец".