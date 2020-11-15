Дизайнер интерьера

Дизайнер интерьера с профильным образованием. Стаж - 6 лет. Среди моих проектов жилые и общественные помещения ( квартиры, дома, рестораны).

Построение удобного, функционального и стильного пространства - это

моё хобби и моя работа.

Рабочая страница Novikova_interior