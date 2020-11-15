Дизайнер интерьера
Дизайнер интерьера с профильным образованием. Стаж - 6 лет. Среди моих проектов жилые и общественные помещения ( квартиры, дома, рестораны).
Построение удобного, функционального и стильного пространства - это
моё хобби и моя работа.
Рабочая страница Novikova_interior
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Портфолио
- Дизайн-проект спальни73 просмотра
- Дизайн-проект кухни65 просмотров
- Дизайн-проект санузла134 просмотра
- Дизайн-проект детской комнаты85 просмотров
- Дизайн-проект кабинета директора48 просмотров
- Дизайн-проект санузла50 просмотров