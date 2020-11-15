Djoi1993s

Лана Djoi1993s

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер интерьера

Дизайнер интерьера с профильным образованием. Стаж - 6 лет. Среди моих проектов жилые и общественные помещения ( квартиры, дома, рестораны). 

 Построение удобного, функционального и стильного пространства - это 

моё хобби и моя работа. 

Рабочая страница Novikova_interior 