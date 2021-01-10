DjonShepard

Дмитрий DjonShepard

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фрилансер - который поможет именно Вам! Чистый и кроссбраузерный код. БЭМ, адаптивность, HTML5, CSS3, JS. Качественно и в срок.

Работая со мной Вы экономите свои деньги, время и свои нервы.

Гарантия на работу: В течении недели после сдачи проекта я бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены мною.

Работаю без предоплаты.

Готов приступить к работе прямо сейчас!

Мне очень важно -  что бы клиент по итогу остался доволен моей работой.

Связь:

Сверстаю любой сайт по готовым макетам. Качественно с чистым и понятным кодом.

Все заказы выполняются своевременно.