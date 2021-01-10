DjonShepard

Фрилансер - который поможет именно Вам! Чистый и кроссбраузерный код. БЭМ, адаптивность, HTML5, CSS3, JS. Качественно и в срок.
Работая со мной Вы экономите свои деньги, время и свои нервы.
Гарантия на работу: В течении недели после сдачи проекта я бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены мною.
Работаю без предоплаты.
Готов приступить к работе прямо сейчас!
Мне очень важно - что бы клиент по итогу остался доволен моей работой.
Связь:
- тел +7-938-540-45-12
- телеграм +7-938-540-45-12
- email - [email protected]
Все заказы выполняются своевременно.
Действие аккаунта приостановлено!