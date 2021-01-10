DjonShepard

Фрилансер - который поможет именно Вам! Чистый и кроссбраузерный код. БЭМ, адаптивность, HTML5, CSS3, JS. Качественно и в срок.

Работая со мной Вы экономите свои деньги, время и свои нервы.

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Работаю без предоплаты.

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Мне очень важно - что бы клиент по итогу остался доволен моей работой.

Связь:

тел +7-938-540-45-12

телеграм +7-938-540-45-12

email - [email protected]

Сверстаю любой сайт по готовым макетам. Качественно с чистым и понятным кодом.

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