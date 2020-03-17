Тексты, переводы, образование

Уверенный пользователь ПК. Владею программами: Word, Excel, AutoCad. Есть высшее техническое образование.

Навыки: усидчивость, внимательность, аккуратность, высокая скорость печати, грамотность.

Выполню качественный рерайт статей с повышением уникальности до 90-100 % (проверка текстов осуществляется по сайту text.ru), помогу с выполнением контрольных, курсовых, лабораторных работ, рефератов, грамотно переведу тексты с английского на русский язык.