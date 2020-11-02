Я выбираю команду форевер. Побеждает маркетинг суперкоманды, а не сольный фриланс супермаркетолога.

- Аналитический склад ума (Анализ рынка, целевой аудитории, аудитории, маркетинговых стратегий. Работа с Google Tag Manager/Analytics, Yandex Metrika)

- Построение и реализация маркетинговых стратегий по привлечению потенциальных покупателей и увеличению лояльности к бренду. (Лендинг/Сайт/Интрнет-Магазин/Социальные сети)

- Работа с рекламой (Google/Facebook/Instagram/YouTube/LinkedIn. Настройка, контроль, оптимизация, отчёт.)

- Написание ТЗ для разработки и настройки рекламы, контроль выполнения, предоставление отчетов.

- Базовые знания и понимания языков программирования и CMS.

- Координация работы команды (Дизайнер, Программист, Контент-менеджер, Таргетолог). Тим билдинг, повышение мотивации, поиск новых подрядчиков.

- Работа с контентом (Построение контент-маркетинга, контент-плана, написание заголовков, статей, офферов, триггеров и УТП)

- Владение граф.редакторами с Photoshop/Canva/Supa/Figma

Умение работать с Trello + Mirro