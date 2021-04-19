СММ|ФРИЛАНСЕР|ТАРГЕТОЛОГ

Добрый день, я СММ специалист, фрилансер Динара. Предлагаю вам взаимовыгодное предложение с целью продвижения аккаунта и увеличения продаж. В мои услуги входят:1. Упаковка профиля 2. Визуал 3. Создание контент плана4. Анализ целевой аудитории 5. ТаргетированиеРезультатом моей работы станут:1. Правильная упаковка профиля2. Красивый и актуальный визуал3. Правильно подобранная целевая аудитория 4. Увеличение продаж в несколько раз Если вас заинтересовало мое предложение, мы можем начать сотрудничество.