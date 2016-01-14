DlWebSolutions

Создание сайтов и оптимизация (SEO)
Предоставляем профессиональные услуги по продвижению сайтов в ТОП10 Яндекса, Google (SEO-оптимизация).Индивидуальная стратегия для каждого проекта, Seo продвижение под ключ, с учетом пожеланий заказчика по срокам, бюджету и желаемым результатам, будь то позиции, конверсии или трафик.Также мы занимаемся разработкой сайтов: интернет магазины, порталы, информационные сайты и сайты визитки, Landing Pages.
Услуги SEO комплексные и включают в себя:
- Аудит сайта
- Маркетинговое исследование вашего рынка
- Анализ конкурентов
- Разработка стратегии развития бизнеса в сети
- Подбор инструментов (SEO, контекст, SMM)
- Расстановка целей
- Реализация инструментальной части (SEO, контекст, SMM)
- Маркетинговый контроль эффективности реализуемых мероприятий
- Постоянная поддержка сайта
- Анализ, создание, перевод контента на языки: английский, итальянский, испанский
Заказав сайт, Вы получите:
- Соблюдение всех ваших пожеланий.
- Выполнение работы в рамках установленных сроков.
- Грамотно построенную структуру и удобный интерфейс сайта.
- Качественное первоначальное наполнение основных разделов и страниц.
- Подготовку интернет-проекта к эффективному продвижению в поисковых системах.
- Адаптация под мобильные устройства.
- Отзывчивый дизайн
- Админ панель (CMS, Управления без знания программирования).
- Весь необходимый функционал и возможности.
- Хостинг
- Покупка домена
- Разработка приложений для смартфонов и планшетов
- Интеграция платежных систем (PayPal, WebMoney и т.д.)
- Комплексное продвижение SEO - от 10 000р в месяц
- Создание сайта - от 4 000р
- Хостинг - от 300р в месяц
- Покупка домена - от 1 000р в год
- Разработка приложений - от 20 000р
- Интеграция платежных систем (в зависимости от платежной системы) - от 0р
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