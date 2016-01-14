DlWebSolutions

Создание сайтов и оптимизация (SEO)

Предоставляем профессиональные услуги по продвижению сайтов в ТОП10 Яндекса, Google (SEO-оптимизация).Индивидуальная стратегия для каждого проекта, Seo продвижение под ключ, с учетом пожеланий заказчика по срокам, бюджету и желаемым результатам, будь то позиции, конверсии или трафик.Также мы занимаемся разработкой сайтов: интернет магазины, порталы, информационные сайты и сайты визитки, Landing Pages.

Услуги SEO комплексные и включают в себя:

Аудит сайта

Маркетинговое исследование вашего рынка

Анализ конкурентов

Разработка стратегии развития бизнеса в сети

Подбор инструментов (SEO, контекст, SMM)

Расстановка целей

Реализация инструментальной части (SEO, контекст, SMM)

Маркетинговый контроль эффективности реализуемых мероприятий

Постоянная поддержка сайта

Анализ, создание, перевод контента на языки: английский, итальянский, испанский

Продвижение «белое», сайт не попадёт в бан или под фильтры поисковых систем. При необходимости создаем, реорганизем/оптимизируем сайт под продвижение.

Заказав сайт, Вы получите:

Соблюдение всех ваших пожеланий.

Выполнение работы в рамках установленных сроков.

Грамотно построенную структуру и удобный интерфейс сайта.

Качественное первоначальное наполнение основных разделов и страниц.

Подготовку интернет-проекта к эффективному продвижению в поисковых системах.

Адаптация под мобильные устройства.

Отзывчивый дизайн

Админ панель (CMS, Управления без знания программирования).

Весь необходимый функционал и возможности.

Хостинг

Покупка домена

Разработка приложений для смартфонов и планшетов

Интеграция платежных систем (PayPal, WebMoney и т.д.)

Цены: