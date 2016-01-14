DlWebSolutions

Фабио Делука DlWebSolutions

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов и оптимизация (SEO)

Предоставляем профессиональные услуги по продвижению сайтов в ТОП10 Яндекса, Google (SEO-оптимизация).Индивидуальная стратегия для каждого проекта, Seo продвижение под ключ, с учетом пожеланий заказчика по срокам, бюджету и желаемым результатам, будь то позиции, конверсии или трафик.Также мы занимаемся разработкой сайтов: интернет магазины, порталы, информационные сайты и сайты визитки, Landing Pages. 

Услуги SEO комплексные и включают в себя:

  • Аудит сайта
  • Маркетинговое исследование вашего рынка
  • Анализ конкурентов
  • Разработка стратегии развития бизнеса в сети
  • Подбор инструментов (SEO, контекст, SMM)
  • Расстановка целей
  • Реализация инструментальной части (SEO, контекст, SMM)
  • Маркетинговый контроль эффективности реализуемых мероприятий
  • Постоянная поддержка сайта
  • Анализ, создание, перевод контента на языки: английский, итальянский, испанский
Продвижение «белое», сайт не попадёт в бан или под фильтры поисковых систем. При необходимости создаем, реорганизем/оптимизируем сайт под продвижение.

Заказав сайт, Вы получите:

  • Соблюдение всех ваших пожеланий.
  • Выполнение работы в рамках установленных сроков.
  • Грамотно построенную структуру и удобный интерфейс сайта.
  • Качественное первоначальное наполнение основных разделов и страниц.
  • Подготовку интернет-проекта к эффективному продвижению в поисковых системах.
  • Адаптация под мобильные устройства.
Ваш сайт будет иметь:

  • Отзывчивый дизайн
  • Админ панель (CMS, Управления без знания программирования).
  • Весь необходимый функционал и возможности.
Дополнительные услуги:

  • Хостинг
  • Покупка домена
  • Разработка приложений для смартфонов и планшетов
  • Интеграция платежных систем (PayPal, WebMoney и т.д.)
Цены:

  • Комплексное продвижение SEO - от 10 000р в месяц
  • Создание сайта - от 4 000р
  • Хостинг - от 300р в месяц
  • Покупка домена - от 1 000р в год
  • Разработка приложений - от 20 000р
  • Интеграция платежных систем (в зависимости от платежной системы) - от 0р
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Сайт-визиткаАудит сайтаSEO-оптимизация