Dlog

Иван Dlog

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Про меня.

Доброго времени суток! Я отличный Front-end разработчик, а также веб-дизайнер! Выполню Ваш заказ за малое время!Все сделаю за цену ниже чем у конкурентов) Ваш сайт будет соответствовать всем параметрам который любит глаз потребителя, а еще он будет адаптивен на прочие устройства! Думайте быстрее, ведь я один готов предоставить Front-end и веб-дизайн услуги за столь низкую цену и за столь короткое время!!!

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Отзывы заказчиков

optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Добавить адаптив на готовой верстке
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Wordpress поменять расположение в шапке
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!