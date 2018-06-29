Про меня.
Доброго времени суток! Я отличный Front-end разработчик, а также веб-дизайнер! Выполню Ваш заказ за малое время!Все сделаю за цену ниже чем у конкурентов) Ваш сайт будет соответствовать всем параметрам который любит глаз потребителя, а еще он будет адаптивен на прочие устройства! Думайте быстрее, ведь я один готов предоставить Front-end и веб-дизайн услуги за столь низкую цену и за столь короткое время!!!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
1С
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!