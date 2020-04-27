Мой опыт за 7 лет при работе в команде:
1.Поставки из Китая
2.Сопровождение инвестиционных проектов
3.Привлечение инвестиций в проекты
4.Развитие стартап проектов
5.Развитие строительных компаний.
6.Увеличение оптовой и розничной торговли.
7.Развитие партнерских и дилерских сетей
В подчинение было одновременно до 15 человек по разным направлениям,умею
организовать работу,и выставить эффективные планы.
Моя специализация и команда:
*Маркетинг в B2C и B2B
*Продажи и консультации по телефону
*Формирование отделов продаж
*Внедрение и настройка CRM-систем
*Внедрение и настройка Email-рассылок
*Внедрение и настройка чат-ботов
*Сбор контактов для обзвона и рекламы.
*Упаковка бизнеса и создание сайтов
*Проведение переговоров с собственниками бизнеса.
Мои навыки:
*Создание интернет-магазинов
*Создание одностраничных сайтов
*Создание рекламных компаний в Яндекс Директ,GoogleAds,VK,IG,FB,YT,MT.
*Продвижение через порталы
*Публикация на маркет-плейсах
*Организация отделов продаж
*Создание коротких роликов
*Создание банеров и постов