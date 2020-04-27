Project Meneger | Marketing | ОПТ | CPA | Sell

Мой опыт за 7 лет при работе в команде:

1.Поставки из Китая

2.Сопровождение инвестиционных проектов

3.Привлечение инвестиций в проекты

4.Развитие стартап проектов

5.Развитие строительных компаний.

6.Увеличение оптовой и розничной торговли.

7.Развитие партнерских и дилерских сетей

В подчинение было одновременно до 15 человек по разным направлениям,умею

организовать работу,и выставить эффективные планы.

Моя специализация и команда:

*Маркетинг в B2C и B2B

*Продажи и консультации по телефону

*Формирование отделов продаж

*Внедрение и настройка CRM-систем

*Внедрение и настройка Email-рассылок

*Внедрение и настройка чат-ботов

*Сбор контактов для обзвона и рекламы.

*Упаковка бизнеса и создание сайтов

*Проведение переговоров с собственниками бизнеса.

Мои навыки:

*Создание интернет-магазинов

*Создание одностраничных сайтов

*Создание рекламных компаний в Яндекс Директ,GoogleAds,VK,IG,FB,YT,MT.

*Продвижение через порталы

*Публикация на маркет-плейсах

*Организация отделов продаж

*Создание коротких роликов

*Создание банеров и постов