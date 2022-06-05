Монтаж для Instagram/YouTube, качествено и в срок!

﻿﻿Делаю монтаж для Вашего видеоряда с учётом разных дополнительных услуг. В приоритете - удовольствие клента!

Уважаемые заказчики! Предоставляю Вам мои услуги видеомонтажа:

1. Монтаж видео на разные тематики:

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‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎- Промо ролики для соц. сетей;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎- Развекательный контент (влог, обзоры и т.д.) ;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎- Семейные видео ( слайд-шоу семейного праздника, события).

2. Работаю с текстом, использую ефекты, переходы по Вашему вкусу.

Cотрудничая со мной, Вы получите:

качественую работу за доступными ценами и в срок;

возможность сделать полную корректировку в ролике.

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﻿Оплата после сдачи роботы!

Связаться со мной можно через:

Способы оплаты уточняем в ЛС