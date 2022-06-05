Монтаж для Instagram/YouTube, качествено и в срок!
Делаю монтаж для Вашего видеоряда с учётом разных дополнительных услуг. В приоритете - удовольствие клента!
Уважаемые заказчики! Предоставляю Вам мои услуги видеомонтажа:
1. Монтаж видео на разные тематики:
- Промо ролики для соц. сетей;
- Развекательный контент (влог, обзоры и т.д.) ;
- Семейные видео ( слайд-шоу семейного праздника, события).
2. Работаю с текстом, использую ефекты, переходы по Вашему вкусу.
Cотрудничая со мной, Вы получите:
- качественую работу за доступными ценами и в срок;
- возможность сделать полную корректировку в ролике.
Оплата после сдачи роботы!
Связаться со мной можно через:
- Telegram: @Dmytro_DmYY
- Email: [email protected]