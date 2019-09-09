Десигнер
Привет, меня зовут Дмитрий :)
Я начинающий дизайнер. Что бы совместить приятное с полезным, я предлагаю вам заказать у меня дизайн почти бесплатно. Ваш проект нужен мне для портфолио, от чего вы только выиграете, ведь мне нужно крутое портфолио :)
Если вам нужен дизайн
-лендинга
-визитки
-буклета
-баннера
-открытки
-наклейки и прочего - вам ко мне :)
Напишите мне, что бы обсудить ваш проект.
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Портфолио
- Маркетинг-кит107 просмотров
- Буклеты120 просмотров
- Неоновая вывеска для Группы вк125 просмотров
- Cinema 4d106 просмотров