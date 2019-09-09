Десигнер

Привет, меня зовут Дмитрий :)

Я начинающий дизайнер. Что бы совместить приятное с полезным, я предлагаю вам заказать у меня дизайн почти бесплатно. Ваш проект нужен мне для портфолио, от чего вы только выиграете, ведь мне нужно крутое портфолио :)

Если вам нужен дизайн

-лендинга

-визитки

-буклета

-баннера

-открытки

-наклейки и прочего - вам ко мне :)

Напишите мне, что бы обсудить ваш проект.