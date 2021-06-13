Привет! Я Дмитрий. Скоро у вас будет возможность узнать обо мне побольше, а пока к делу.
Настройка контекстной рекламы и аналитика
Все по полочкам!
Без секретов:
- Знакомимся и заполняем опросник (бриф)
- Я анализирую продукт и нишу, а также конкурентов. Сверяемся.
- Подготовлю стратегию реализации ваших желаний с прогнозом затрат (не с потолка, а используя статистику)
- Далее я настраиваю рекламу, а вы наблюдаете. Регулярные и подробные отчеты не дадут скучать
- Ежемесячная корректировка стратегии, при необходимости. Кто не хочет наращивать объемы продаж?
Слепых шагов не будет. Все действия основаны на аналитике.
Реализую быстро
Если проект объемный а сроки поджимают, не проблема - есть команда, которая ускорит подготовку Вашего проекта.
Только рентабельные проекты
Потому, что обеим сторонам нужна финансовая выгода.
А моя финансовая выгода в долгосрочной работе а не постоянной смене клиентов.
Проекты любой сложности для малого бизнеса.
Опираюсь на опыт и возможности небольшой команды специалистов сможем организовать рекламу большинства услуг и товаров.
Запускаем почти все
Поисковые, КМС, видео кампании и торговые.
Не беру в рекламу запрещенку и серые темы.
- Поисковая реклма услуг таргетолога78 просмотров