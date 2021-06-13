Dmchk

Черкасов Dmchk

 
33 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контекстная реклама в google/яндекс

Привет! Я Дмитрий. Скоро у вас будет возможность узнать обо мне побольше, а пока к делу.

Настройка контекстной рекламы и аналитика

Все по полочкам!

Без секретов:

  • Знакомимся и заполняем опросник (бриф)
  • Я анализирую продукт и нишу, а также конкурентов. Сверяемся.
  • Подготовлю стратегию реализации ваших желаний с прогнозом затрат (не с потолка, а используя статистику)
  • Далее я настраиваю рекламу, а вы наблюдаете. Регулярные и подробные отчеты не дадут скучать 
  • Ежемесячная корректировка стратегии, при необходимости. Кто не хочет наращивать объемы продаж?
Сделаю правильно

Слепых шагов не будет. Все действия основаны на аналитике.

Реализую быстро

Если проект объемный а сроки поджимают, не проблема - есть команда, которая ускорит подготовку Вашего проекта.

Только рентабельные проекты

Потому, что обеим сторонам нужна финансовая выгода.

А моя финансовая выгода в долгосрочной работе а не постоянной смене клиентов.

Проекты любой сложности для малого бизнеса.

Опираюсь на опыт и возможности небольшой команды специалистов сможем организовать рекламу большинства услуг и товаров.

Запускаем почти все

Поисковые, КМС, видео кампании и торговые.

Не беру в рекламу запрещенку и серые темы.

Портфолио