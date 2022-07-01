Dmitiytochka

Milionton - молодая компания по оказанию out source услуг перерабатывающим предприятиям и экспортерам по поиску и реализации сельскохозяйственных культур.

Наша цель - Модернизировать систему оптовых закупок и продаж зерновых культур в России , обслужить каждое предприятие оказывая качественную услугу и закрепиться на этом рынке как фундаментальная площадка для оптовой торговли .

Наши клиенты - Заводы , перерабатывающие предприятия , птицефабрики , экспортеры и другие участники зернового рынка по всей России и не только .

Наши возможности - Специально разработанная с нуля CRM именно для этого рынка . Мы создали инструменты автоматических продаж наших услуг без вмешательства менеджера , которые реально работают и приносят ежедневный поток клиентов .

Чего мы достигли за 3,5 года на рынке зерновых ?

Более 40 постоянных круглогодичных оптовых клиентов и более 100 плавающих ;

База поставщиков более 5000 сельхозпроизводителей ;

Узнаваемость и доверие к бренду Milionton участниками этого рынка ;

Чаты в Telegram и WhatsApp с аудиторией более 15 000 участников оптового рынка ;

Проверенный временем метод достижения максимального результата за рабочий день ;

Мы расширяемся и ищем людей с горящими глазами и желанием работать , а главное зарабатывать !