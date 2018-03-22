Услуги бухгалтера

Высшее экономической образование. Опыт работы 10 лет, в должности главного бухгалтера 5 лет, имею действующий аттестат профессионального бухгалтера, ежегодно повышение квалификации, в том числе по 44-ФЗ, 223-ФЗ(госзакупки)

Предлагаю услуги по бухгалтерскому обслуживанию, сопровождению. Настрою Ваш ПК для работы с ЭЦП для работы с электронными торговыми площадками и с сайтом ИФНС. Помогу с аккредитацией на торговых площадках.

почта для связи [email protected]